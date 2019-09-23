Спасатели рассказали подробности ДТП в Житомирской области

Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

Всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей

Спасатели рассказали подробности аварии в Житомирской области, в результате которой погибли 9 человек и еще 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей. Одновременно с эвакуацией граждан из искореженного автобуса спасатели также достали четверо погибших людей.

"Кроме этого бойцы ГСЧС пролили пеной кабину дымящегося бензовоза и для предотвращения взрыва отключили двигатели обоих транспортных средств", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (dsns.gov.ru)

Как отмечается, чтобы достать тела еще 5 погибших людей, которые оказались под автобусом, спасатели дополнительно привлекли автокран местного предприятия.

В ГСЧС отметили, что всего на месте происшествия работали 47 человек и 17 единиц техники.

"В целом во время дорожно-транспортного происшествия 9 граждан погибли и еще 11 травмированы. Детей среди пострадавших и погибших не обнаружено. Окончательные обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Пилиповичи (Житомирская область) произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Полиция сообщила, что задержала водителя грузовика.