ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасатели рассказали подробности ДТП в Житомирской области

Новости » Политика    23.09.2019 - 11:14
Спасатели рассказали подробности ДТП в Житомирской области
Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

Всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей

Спасатели рассказали подробности аварии в Житомирской области, в результате которой погибли 9 человек и еще 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей. Одновременно с эвакуацией граждан из искореженного автобуса спасатели также достали четверо погибших людей.

"Кроме этого бойцы ГСЧС пролили пеной кабину дымящегося бензовоза и для предотвращения взрыва отключили двигатели обоих транспортных средств", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (dsns.gov.ru)

Как отмечается, чтобы достать тела еще 5 погибших людей, которые оказались под автобусом, спасатели дополнительно привлекли автокран местного предприятия.

В ГСЧС отметили, что всего на месте происшествия работали 47 человек и 17 единиц техники.

"В целом во время дорожно-транспортного происшествия 9 граждан погибли и еще 11 травмированы. Детей среди пострадавших и погибших не обнаружено. Окончательные обстоятельства сейчас устанавливаются правоохранителями", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Пилиповичи (Житомирская область) произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Полиция сообщила, что задержала водителя грузовика.

Полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП в Житомирской области В Житомирской области в ДТП с автобусом погибли 9 человек
Новости Украины ДТПЖитомиравтобусГСЧСспасатели
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь