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Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин в Карпатах

Автор: Кароліна Гайдук

У п'ятницю та суботу, 18-19 лютого, у західних регіонах України зберігатиметься сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають жителів Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС України.

"18 лютого в горах Івано-Франківської області зберігається висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що 18-19 лютого на високогір'ї Закарпатської та горах у горах Івано-Франківської та Львівської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Відзначимо, що ДСНС оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.

Нагадаємо, що через негоду в Україні в п'ятницю, 18 лютого, 90 населених пунктів залишилися без електрики. Найбільше постраждала Львівська область.

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Львівська областьКарпатыДСНСЗакарпатська областьІвано-Франківська область