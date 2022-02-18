Рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин в Карпатах

У п'ятницю та суботу, 18-19 лютого, у західних регіонах України зберігатиметься сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають жителів Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС України.
"18 лютого в горах Івано-Франківської області зберігається висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що 18-19 лютого на високогір'ї Закарпатської та горах у горах Івано-Франківської та Львівської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Відзначимо, що ДСНС оголошує штормове попередження На Закарпатті. Існує можливість затоплення сільгоспугідь і автодоріг.
Нагадаємо, що через негоду в Україні в п'ятницю, 18 лютого, 90 населених пунктів залишилися без електрики. Найбільше постраждала Львівська область.