Рятувальники попереджають про погану видимість на дорогах через туман

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погану видимість на дорогах через туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, вранці 18 січня у більшості областей України спостерігається туман.

"Увага! Попередження про туман в Україні. За даними УкрГідрометцентру, вранці 18 січня у більшості областей туман, видимість 200-500 м", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора аеропорт міста Краків "Баліце" тимчасово призупинив роботу через густий туман. Зазначалося, що літаки не вилітають з аеропорту, а ті, що мали приземлитися там, направляють в інші аеропорти.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві та Київській області 15 і 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов був оголошений жовтий рівень небезпеки. Зазначалося, що видимість на дорогах погіршає до 200-500 метрів.

Додамо також, сьогодні жителів Києва закликали мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря через смог. У КМДА заявили, що "найкращим шляхом для зниження забруднення повітря є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість - використання громадського транспорту, особливо в години пік".