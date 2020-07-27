Рятувальники попередили про можливі підтоплення та зсуви на заході України

Сьогодні, 27 липня, на території західної України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках, а також про можливі підтоплення понижених місць і зсуви ґрунту у горах внаслідок непогоди.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через дощі на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються підйом рівнів води на 0,2 - 1,0 м, а в Закарпатській області цей рівень у річках підніметься до 0,3 - 1,0, однак без негативних наслідків.

У місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць. А у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 27 липня, буде дощовою в 12 областях та Криму.

Також РБК-Україна писало, що майже у половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.