Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівня води у річках України. Очікується підйом води в річках Прут і Сирет.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Так, зміна гідрологічного режиму очікується 12-13 липня.

"У зв'язку з опадами, місцями значними, 12 - 13 липня на ріках басейнів Прута та Сирету очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,2 - 0,7 м над рівнями. В гірських районах існує загроза селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в західних областях країни не залишилося підтоплених населених пунктів.

Також повідомлялося, що західній Україні 10-13 липня загрожують нові повені.

Нагадаємо, жертвами повені на заході України стали чотири людини.

Уряд виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків цієї негоди.