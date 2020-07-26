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Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

Неділя 26 липня 2020 17:20
Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті
Фото: річка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олександр Білоус

У горах можливе формування локальних селевих потоків

Підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м на річках Закарпатської області очікується 26-27 липня. Водночас до негативних наслідків не прогнозується.

Про це повідомляє прес-служба Державної служб з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, у місцях проходження сильних злив відбуватиметься:

  • на малих водотоках - швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м;
  • формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Крім того, у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженного ґрунту.

Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра і що така ситуація буде спостерігатися у Львівській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 26 липня в 10 областях України зберігається високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях.

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