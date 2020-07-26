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Спасатели предупредили о повышении уровней воды в реках на Закарпатье

Воскресенье 26 июля 2020 17:20
Спасатели предупредили о повышении уровней воды в реках на Закарпатье
Фото: река (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Белоус

В горах возможно формирование локальных селевых потоков

Повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, на реках Закарпатской области ожидается 26-27 июля. В то же время негативных последствий не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:

  • на малых водотоках - быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;
  • формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра и что такая ситуация будет наблюдаться во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях.

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