Спасатели предупредили о повышении уровней воды в реках на Закарпатье

Фото: река (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В горах возможно формирование локальных селевых потоков

Повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, на реках Закарпатской области ожидается 26-27 июля. В то же время негативных последствий не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:

на малых водотоках - быстротечное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м;

формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра и что такая ситуация будет наблюдаться во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях.