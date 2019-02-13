Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі монастиря ПЦУ в Івано-Франківській області

Фото: пожежа на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря (dsns.gov.ua)

Причина виникнення пожежі встановлюється

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в будівлі монастиря на території Свято-Серафимівського чоловічого монастиря ПЦУ в Івано-Франківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу в 14:40. На даний момент причина виникнення пожежі встановлюється. Ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі було залучено 33 людини особового складу і дев'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні в Службу порятунку "101" о 12:46. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вся будівля була охоплена вогнем. До ліквідації пожежі залучено 25 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Станом на 13:48 пожежу було локалізовано на площі 225 кв. м.

14 січня загорілася одна з будівель Києво-Печерської лаври. Пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. Пожежу загасили приблизно за три години, в цілому вогонь пошкодив близько 400 квадратних метрів приміщення.