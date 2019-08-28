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Рятувальники шукають під завалами ще 4 людей після вибуху у Дрогобичі

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В результаті вибуху в житловому будинку загинули дві людини

Рятувальники продовжують шукати ще чотирьох людей, які могли залишитися під завалами після вибуху у Дрогобичі в житловому будинку. Про це заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що в результаті вибуху в житловому будинку загинули дві людини.

"Пошуки ще 4 людини тривають. Ми сподіваємося, що нам вдасться їх знайти живими", - сказав він.

Крім того, у прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 13:30, проводиться укріплення даху над зруйнованою ділянкою будівлі, обстеження будівельних конструкцій та розбір завалу на безпечних ділянках.

"Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. У результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

За попередньою інформацією рятувальників, вибух стався через витік газу. Проте пізніше ця версія була названа малоймовірною.

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