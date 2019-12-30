Рятувальників перевели на посилений режим служби

У період святкування новорічних та Різдвяних свят, рятувальники перейшли у посилений режим служби для забезпечення захисту населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, у період з 29 грудня по 2 січня та з 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби переведені на посилений режим несення служби.

У цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіянихо б'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

У період відзначення новорічних свят на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. чоловік і 3 тис. 700 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що робота всіх органів Міністерства внутрішніх справ в святковий період буде максимально координована і націлена на безпеку громадян і недопущення провокацій.

Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року.