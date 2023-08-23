"Спартак" Трнава – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1" состоится 23 августа на западе Словакии. Поединок примет Стадион Антона Малатинского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30.

Где смотреть матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Первый в этом сезоне матч "спортклубовцев" в Лиге конференций покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet сделали третью команду Словакии фаворитом поединка. На победу "белых ангелов" можно поставить с коэффициентом 2,19. Тем временем вероятный успех "спортклубовцев" оценили баллом 3,55. Ничья в свою очередь немного вероятнее с кэфом 3,45.

Любители открытого футбола могут заложиться на результативную ничью 2:2 с космическим коэффициентом 15,50. Чуть более низкий кэф предлагают на голы обеих команд в каждом из таймов противостояния в Трнаве – 12,50. Даже автогол в поединке более вероятный с баллом 9,00.

Ориентировочные составы на матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1"

"Спартак" Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетина, Микович – Байнович, Желькович, Прохазка – Офори, Джуричин, Даниэль

"Днепр-1": Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Горбунов – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский – Филиппов

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Ответный матч команды сыграют 31 августа в другом словацком городе – Кошице. Там Днепр-1 второй год подряд вынужден проводить домашние матчи еврокубков.