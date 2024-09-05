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За сжигание сухой травы можно получить штраф: сколько придется платить

Четверг 05 сентября 2024 19:15
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За сжигание сухой травы можно получить штраф: сколько придется платить Сжигать сухую растительность в Украине запрещено (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

За сжигание отходов растительного, а также бытового и промышленного происхождения гражданам Украины могут выписать штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого городского совета.

Какие штрафы грозят украинцам за сжигание сухой травы или других отходов

Для противодействия сжиганию сухой растительности в Украине создают специальные мобильные группы.

"Из года в год работники коммунального предприятия "Муніципальна варта" проводят обследование на предмет сжигания отходов растительного, а также бытового и промышленного происхождения", - уточнили в Винницком городском совете.

Отмечается, что в случае выявления такого правонарушения, инспекторы составляют протоколы об административном правонарушении по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и нарушении требований Правил благоустройства.

Отмечается, что сумма штрафов при этом может составлять от 340 до 1360 грн.

Начальник предприятия "Муніципальна варта" г. Винница Виталий Чигур рассказал, что мобильные группы будут ежедневно патрулировать территорию общины на предмет сжигания сухой растительности.

"Конечно, особое внимание будет сконцентрировано на частном секторе, где жители убирают овощи и сжигают остатки растительного происхождения... Даже если инспекторы зафиксируют остатки пожарища - это уже будет основанием для того, чтобы привлечь к ответственности владельца домовладения", - подчеркнул он.

Напоследок Чигур напомнил о том, что дым от сжигания сухих растений:

  • вредит здоровью детей и взрослых
  • загрязняет окружающую среду

Украинцев призвали также не игнорировать правила и сообщать о нарушителях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно использовать скошенную газонную траву с пользой и без загрязнения окружающей среды.

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Сжигание травы Штрафы
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