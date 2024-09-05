За спалювання сухої трави можна отримати штраф: скільки доведеться платити

За спалювання відходів рослинного, а також побутового та промислового походження громадянам в Україні можуть виписати штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вінницької міської ради.

Які штрафи загрожують українцям за спалювання сухої трави чи інших відходів

Для протидії спалюванню сухої рослинності в Україні створюють спеціальні мобільні групи.

"З року в рік працівники комунального підприємства "Муніципальна варта" проводять обстеження на предмет спалювання відходів рослинного, а також побутового та промислового походження", - уточнили у Вінницькій міській раді.

Зазначається, що у разі виявлення такого правопорушення, інспектори складають протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і за порушення вимог Правил благоустрою.

Наголошується, що сума штрафів при цьому може становити від 340 грн до 1360 грн.

Начальник "Муніципальної варти" м. Вінниця Віталій Чигур розповів, що мобільні групи щоденно патрулюватимуть територію громади на предмет спалювання сухої рослинності.

"Звісно, особлива увага буде сконцентрована на приватному секторі, де мешканці прибирають городину та спалюють рештки рослинного походження... Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища - це вже буде підставою для того, щоб притягнути до відповідальності власника домоволодіння", - наголосив він.

Насамкінець Чигур нагадав про те, що дим від спалювання сухих рослин:

шкодить здоров'ю дітей та дорослих

забруднює навколишнє середовище

Українців закликали також не ігнорувати правила й повідомляти про порушників.