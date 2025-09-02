ua en ru
Сжигали села. Что стоит за действиями партизан, которых превозносила пропаганда СССР

Вторник 02 сентября 2025 14:46
Сжигали села. Что стоит за действиями партизан, которых превозносила пропаганда СССР Мемориал в память жертв фашизма из сожженного села Рыжев в Житомирской области (фото: chudniv-miskrada.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В Украине было немало советских мифов и легенд о Второй мировой войне. При этом неудобные для власти вопросы - замалчивались.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научно-исследовательским отделом Второй мировой войны Музея войны, кандидат исторических наук Александр Белоус.

Как "насаждались" советские мифы в Украине

Эксперт рассказал, что раньше "было очень много советских мифов о войне, легенд, даже несуществующих событий".

"Их культивировали, вбивали каждому в голову. Будто так все и было. На определенном этапе начинало размываться - где правда, а где миф. Неудобные вопросы замалчивались", - поделился он.

Между тем просчетов и преступлений советской стороны в годы Второй мировой войны - "как-то как будто и не было".

Избавились ли от этих мифов независимые украинцы

По словам Белоуса, даже после 1991 года (когда был принят Акт о Независимости нашего государства) Украина первое десятилетие "продолжала жить в мире советской памяти".

"Да, кое-что мы убрали из учебников. Наиболее одиозные события или имена", - признал историк.

В то же время он отметил, что украинцы продолжали верить:

  • в Брестскую крепость (мифологизированный образ героической обороны в 1941 году);
  • в солдат-панфиловцев - вымышленную историю о 28 героях, которые остановили танки под Москвой (в 1948 году даже военная прокуратура СССР официально признала ее вымышленной журналистом, но власть решила не разрушать миф и его продолжали продвигать в учебниках, в кино);
  • в Александра Матросова (солдата, который якобы закрыл собой амбразуру);
  • в Валю Котика (юного "пионера-героя") и т.д.

Когда произошел "слом памяти" о Второй мировой войне

Историк сообщил, что своеобразный "слом этой памяти о Второй мировой" произошел не в 1991 году и не в 2005 году (с приходом к власти третьего президента Украины Виктора Ющенко).

"Даже не в 2014 году - с началом российской войны против Украины", - признал Белоус.

По словам специалиста "он в большей степени начал происходить с широкомасштабным вторжением".

"Определенные моменты мы начинали отрицать и раньше. Но только потому, что нам начинали их очень уж навязывать. И мы начинали переосмысливать те события", - поделился историк.

Какой была обратная сторона партизанской войны

Белоус рассказал также историю, которая "ходила" в свое время в научных школах и была чем-то вроде анекдота.

"Приезжает молодой историк-исследователь в далекое село искать ветеранов, свидетелей Второй мировой. Спрашивает у бабушки: "Бабушка, как вы жили в войну?" Она отвечает: "Спасибо, сынок, хорошо. Партизан у нас не было", - поделился он.

То есть там, где не было партизан, война для людей могла проходить менее страшно, ведь нацисты в ответ на действия советских партизан часто устраивали "карательные акции".

"Нам 50 лет говорили, что партизаны - это народные мстители, мифические гераклы, которые в одиночку воевали против всей оккупационной машины в Украине. Сейчас мы уже можем видеть обратную сторону партизанской войны", - сообщил историк.

Он добавил, что "в советское время об этом не говорили", но задачей партизан было:

  • либо настроить местное население против оккупантов;
  • либо настроить оккупантов против местного населения.

когда оккупационная власть начнет тотальный террор, тогда население подумает, что нужно выбирать из двух зол легче. Людей толкали к мысли: "Ну забрали в 30-е годы в репрессии двух дядек из села. Но ведь такого ужаса не было. Пусть лучше "красные вернутся", - объяснил эксперт.

Сколько населенных пунктов было сожжено в Украине

Историк припомнил, как когда-то прочитал воспоминания одного из партизанских лидеров - Александра Сабурова.

"Он описывал один из партизанских боев с немцами. Речь шла о бое в местечке Брагин. Мол, "вот мы зацепились за край этого городка, уже горит три дома, наши уже бегут спасать". Тогда это воспринималось как нечто нормальное. В более зрелом возрасте я начал думать: видимо, сожгли не три дома, а треть города. Но для чего вы его сожгли", - поделился он.

Дотла был сожжен также украинский городок Корюковка.

"Там осталось несколько зданий, выжило несколько человек. Более 6,5 тысяч были убиты. Почему Корюковку сожгли и уничтожили? Потому что за два дня до этого партизаны там провели "хозяйственную акцию". Пришли, перебили оккупационный гарнизон, забрали на железной дороге оружие и продукты и отошли", - рассказал Белоус.

Следовательно, "акция уничтожения городка была ответной акцией на это".

"Сколько таких акций в ответ было по Украине на действия партизан? Можем только догадываться", - добавил эксперт.

Он сообщил, что Украинский институт национальной памяти в свое время посчитал: за время немецко-советской войны в Украине было сожжено более 700 населенных пунктов.

"Так стоит ли взятие того Брагина, и "хозяйственная акция" в Корюковке, которая в будущем стоила 6,5 тысяч человеческих жизней?", - подытожил Белоус.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ошибки власти 1990-х привели к трагедии сегодня.

Кроме того, мы объясняли, почему в СССР "забыли" о завершении Второй мировой 2 сентября.

Читайте также, за что в СССР отправляли в Сибирь на 10 лет, а другим - раздавали премии.

История Украины Вторая мировая война партизаны Историк Пропагандист Советское прошлое Мифы
