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Сожгли военные и волонтерские авто под Киевом: задержаны приспешники РФ

Фото: под Киевом задержали приспешников РФ, которые поджигали военные и волонтерские авто (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности и Национальная полиция задержали незамужнюю пару, которая по заданию России поджигала военные и волонтерские автомобили в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, для уничтожения автотранспорта украинских защитников оккупанты привлекли 25-летнего жителя Черкасской области и его 20-летнюю сожительницу, которые искали в интернете быстрого заработка.

В начале июля 2024 на их "резюме" ответил представитель страны-агрессора и предложил им деньги в обмен на уничтожение автомобилей ВСУ. Коммуникация между куратором и фигурантами проходила в анонимном чате популярного мессенджера.

Для выполнения враждебной задачи фигуранты прибыли в один из поселков в окрестностях Киева, где подыскивали места парковки военных авто. После обнаружения трех потенциальных целей они сфотографировали их и отправили "на согласование" своему куратору.

После его команды пара прибыла в определенное время на "нужные" локации, где в одну ночь пыталась уничтожить сразу три авто: служебный минивэн ВСУ, а также микроавтобус и внедорожник, которые были завезены волонтерами в Украину для передачи Силам обороны.

Находясь на месте преступления, фигуранты снимали возгорание автотранспорта для дальнейшей передачи "отчета" куратору.

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам". У задержанных изъята зажигательная смесь и мобильные телефоны, через которые они получали инструкции от агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Не первый случай

Напомним, недавно СБУ совместно с Национальной полицией задержали в Одессе шестерых молодых людей. Их обвиняют в поджоге авто Сил обороны по заказу ФСБ.

Также во Львове сотрудники полиции задержали двух человек, которые за "быстрые" и "легкие" деньги жгли авто военнослужащих.

В Ровно также был задержан мужчина, который занимался поджогом автомобилей украинских солдат.

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