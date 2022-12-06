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Украинские спецназовцы уничтожили российский танк Т-80 (видео)

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 17:00
Украинские спецназовцы уничтожили российский танк Т-80 (видео) Фото: Украинские спецназовцы уничтожили российский танк Т-80 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецназовцам Центра специальных операций "А" удалось уничтожить российский танк Т-80.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что это длилось недолго. Один из этих танков разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

"А экипаж так панически удирал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта", - добавили в СБУ.

Напомним, что украинским защитникам удалось уничтожить инженерную группу оккупантов и их технику в Донецкой области.

Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.

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