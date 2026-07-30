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Сожгли "Мурманск" в Крыму: дроны ГУР уничтожили дорогостоящий РЭБ оккупантов

11:37 30.07.2026 Чт
1 мин
Разведчики показали кадры успешных ударов по вражескму РЭБ
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны ГУР подстрелили дорогостоящий РЭБ россиян в Крыму (росСМИ)

Дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, в ночь с 26 на 27 июля мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины у мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН".

Этот береговой комплекс РЭБ предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов на коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.

Успешные операции ГУР

Напомним, недавно во временно оккупированном Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400 . Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.

Также мы сообщали, что украинская оборонная компания МAC HUB совместно с ГУР разрабатывает стратегию борьбы с российским "теневым флотом" . С помощью усовершенствованных морских дронов Katran спецназовцы будут обнаруживать и задерживать суда с подсанкционными грузами.

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