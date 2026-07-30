Сожгли "Мурманск" в Крыму: дроны ГУР уничтожили дорогостоящий РЭБ оккупантов

Как сообщается, в ночь с 26 на 27 июля мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины у мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН".

Этот береговой комплекс РЭБ предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов на коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.