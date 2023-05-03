"Вспыхнули покрышки". Под Петербургом произошел пожар на аэродроме

Пожар вспыхнул на аэродроме "Гостилицы", который расположен в 60 километрах от Санкт-Петербурга.

РосСМИ утверждают, что загорелись покрышки. Пожар уже якобы ликвидировали. По данным экстренных служб России, никто не пострадал.

Следует отметить, что аэродром "Гостилицы" - общего назначения. Это самый большой подобный аэродром в Северо-западном федеральном округе России.

Напомним, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнула нефтебаза. Пожар произошел в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Также российские СМИ заявили об "атаке дронов" на военный аэродром в Брянской области. Россияне традиционно обвинили Украину.

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