RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вспыхнули покрышки". Под Петербургом произошел пожар на аэродроме

Фото: в Ленинградской области РФ вспыхнул пожар на аэродроме (t.me/mchs_official)
Автор: Наталья Юрченко

В России утром 3 мая произошел еще один пожар. В этот раз огонь вспыхнул на аэродроме в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Пожар вспыхнул на аэродроме "Гостилицы", который расположен в 60 километрах от Санкт-Петербурга.

РосСМИ утверждают, что загорелись покрышки. Пожар уже якобы ликвидировали. По данным экстренных служб России, никто не пострадал.

Следует отметить, что аэродром "Гостилицы" - общего назначения. Это самый большой подобный аэродром в Северо-западном федеральном округе России.

Напомним, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнула нефтебаза. Пожар произошел в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Также российские СМИ заявили об "атаке дронов" на военный аэродром в Брянской области. Россияне традиционно обвинили Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарРоссийская Федерация