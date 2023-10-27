Вспышка гепатита А: в Винницкой области возросло количество госпитализированных

В больницах Винницкой области фиксируется рост госпитализаций пациентов с гепатитом А. Речь идет о 135 случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксану Кошалко в эфире национального телемарафона.

"По последним официальным данным, которые мы получили от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас госпитализированы 135 пациентов", - рассказала она.

Среди этих случав госпитализаций пациентов лабораторно были подтверждены 122 случая гепатита А.

Отметим, что ранее сообщалось о 80 госпитализированных с подтвержденным диагнозом гепатит А в одном из районов Винницы. Такие данные медики озвучивали 24 октября.

Что такое гепатит А

Заражение происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды, через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и прочее), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области.