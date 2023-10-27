ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вспышка гепатита А: в Винницкой области возросло количество госпитализированных

Пятница 27 октября 2023 10:50
UA EN RU
Вспышка гепатита А: в Винницкой области возросло количество госпитализированных Фото: в Винницкой области выросло количество больных гепатитом А (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В больницах Винницкой области фиксируется рост госпитализаций пациентов с гепатитом А. Речь идет о 135 случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксану Кошалко в эфире национального телемарафона.

"По последним официальным данным, которые мы получили от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас госпитализированы 135 пациентов", - рассказала она.

Среди этих случав госпитализаций пациентов лабораторно были подтверждены 122 случая гепатита А.

Отметим, что ранее сообщалось о 80 госпитализированных с подтвержденным диагнозом гепатит А в одном из районов Винницы. Такие данные медики озвучивали 24 октября.

Что такое гепатит А

Заражение происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды, через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и прочее), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области.

Ранее в Минздраве Украины подробно объяснили, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Гепатит А
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ