Спалах гепатиту А в Україні: як не стати жертвою небезпечного вірусу

В Україні зареєстровано групове захворювання на гепатит А (ілюстративне фото / lcdhd.org)

У Кіровоградській області зареєстровано групове захворювання на вірусний гепатит А

Групове захворювання на вірусний гепатит А зафіксовано в Україні. Надзвичайна подія сталася у вересні в одному із сіл Новоархангельського району Кіровоградської області.

Як йдеться на сайті обласного лабораторного центру, у вересні жертвами гострого інфекційного вірусного захворювання, що протікає із загальною інтоксикацією і переважним ураженням печінки, стали троє людей.

Спалах гепатиту А в Україні (фото: lcdhd.org)

Зазначається, що випадки епідемічно пов’язані між собою. Шлях передачі - контактно-побутовий.

Наразі спеціалісти проводять епідеміологічне розслідування, лабораторні дослідження води питної криничної та обстеження контактних.

Також зазначається, що за вісім місяців цього року в області зареєстровано вже 10 випадків захворювання на гепатит А, із них три випадки - у дітей.

Симптоми захворювання на вірусний гепатит А

Хвороба починається гостро з підвищенням температури тіла до 38,5 С. З’являється ломота в тілі, можливе першіння в горлі. Хвора людина відчуває загальну слабкість, погіршення апетиту, нудоту, що супроводжується блювотою.

Через декілька днів температура нормалізується, але загальна слабкість зберігається. Печінка в цей період збільшується і у хворого виникають неприємні відчуття у правому боці. Період характеризується жовтим кольором шкіри і склери очей, темною сечею і знебарвленням калу.

Де і як можна захворіти на вірусний гепатит А

Зараження здорової людини відбувається при споживанні забруднених харчових продуктів, води, через немиті руки, речі домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки тощо), якими користувався хворий. Проникнення інфекції в організм відбувається крізь слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.

Лікування хворих з гепатитом А в більшості випадків проходить в інфекційному відділенні стаціонару. Хворим показаний постільний режим, особлива дієта.

Спалах гепатиту А в Україні (фото: lcdhd.org)

Профілактика захворювання

Використовувати для пиття лише перекип’ячену воду.

Не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання.

При неорганізованому відпочинку для пиття та приготування їжі мати з собою запас питної води (краще бутильованої).

Перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми - облити окропом.

Суворо дотримуватись правил особистої гігієни - обов’язково мити руки з милом перед приготуванням їжі, після кожного відвідування туалету, приходу з вулиці.

Не займатись самолікування. При появі перших ознак захворювання терміново звернутись до лікаря.

Нагадаємо, що з початку 2019 року на іншу небезпечну хворобу - кір - захворіли більше 54 тис. українців, серед яких близько 28 тис. - діти.