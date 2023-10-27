Спалах гепатиту А: у Вінницькій області зросла кількість госпіталізованих
У лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівницю відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксану Кошалко в ефірі національного телемарафону.
"За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів", - розповіла вона.
Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.
Зазначимо, що раніше повідомлялося про 80 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному із районів Вінниці. Такі дані медики озвучували 24 жовтня.
Що являє собою гепатит А
Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немите руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.
Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.
Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області.
Раніше в МОЗ України докладно пояснили, чим небезпечний вірус гепатиту А та які його симптоми.
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