Спалах гепатиту А: у Вінницькій області зросла кількість госпіталізованих

У лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівницю відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксану Кошалко в ефірі національного телемарафону.

"За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів", - розповіла вона.

Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про 80 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному із районів Вінниці. Такі дані медики озвучували 24 жовтня.

Що являє собою гепатит А

Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немите руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.

Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.

Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області.