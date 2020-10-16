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Спад у головної експортної галузі України різко прискорився

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:00
Спад у головної експортної галузі України різко прискорився
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна втратила 13% виробництва сільгосппродукції

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року впало на 13,1%. За останній місяць спад прискорився.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Спад у головної експортної галузі України різко прискорився

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 14,3%, господарства населення - на 6,2%.

При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 16,1%, в тваринництві - на 2,4%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України погіршило прогнозоване виробництво зернових врожаю 2020 року з 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.

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