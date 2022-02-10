SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship

Під час прямого ефіру, SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з новітнім прискорювачем Super Heavy Booster 4.

Загальна висота ракети становить 120 метрів.

Під час будівництва ракети компанія використовувала 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазіллу". Саме вона ловитиме перший ступіть, який приземлятиметься після польоту.

Трохи історії Starship

Вперше компанія зібрала прототип ще у серпні 2021 року. Втім після цього SpaceX знову її розібрала, аби провести додаткові випробування обох ступенів окремо та пропалювання прискорювача. Останнє було необхідно для перевірки герметичності.

Вже сьогодні компанія нарешті завершила об’єднання двох ступенів.

Наразі SpaceX очікує дозвіл від американського регулятора, щоб провести перший орбітальний політ ракети.