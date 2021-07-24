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SpaceX запустить шатл Nasa на супутник Юпітера

Автор: РБК-Україна

SpaceX запустить шатл Nasa на супутник Юпітера. Політ здійснить ракета-носій Falcon Heavy.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nasa.

"НАСА обрало компанію Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) з Хоторна, Каліфорнія, для надання послуг з запуску першої місії землі для проведення докладних досліджень супутника Юпітера, Європи. Місія Europa Clipper буде запущена в жовтні 2024 року за допомогою ракети Falcon Heavy з Космічного центру ім. Джона Кеннеді в штаті Флорида", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАСА, "Europa Clipper" проведе детальний огляд супутника і застосує "комплексний набір наукових інструментів", щоб з'ясувати, чи є на Європі умови, які підходять для життя.

Уточняться, що загальна вартість контракту становить близько 178 млн. доларів.

Нагадаємо, що SpaceX надав доступ до Інтернету Starlink для постраждалої від повені Німеччини.
Також Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon.

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