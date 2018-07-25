SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками

Запуск ракеты был осуществлен сегодня с военной базы Ванденберг в калифорнийском округе Санта-Барбара

Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен днем в среду, 25 июля, с военной базы Ванденберг в калифорнийском округе Санта-Барбара (США). Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Отметим, что старт космического аппарата транслировался на сайте корпорации. Первые данные показывают, что запуск прошел без осложнений.

В компании SpaceX рассказали, что отделившаяся первая ступень опустилась на автоматическую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане спустя примерно 20 минут.

Falcon 9 должен через час после старта вывести на орбиту 10 спутников связи Iridium NEXT, принадлежащих мобильному оператору Iridium Communications.





Напомним, 23 мая в Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя исследовательскими зондами для NASA.