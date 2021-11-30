SpaceX довелося змістити орбіту супутників Starlink: в чому причина

За словами підприємця Ілона Маска, компанії SpaceX довелося змістити орбіти деяких супутників Starlink. Це пов’язано з ризиком зіткненні з космічним сміттям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт підприємця Ілона Маска.

"Це не здорово, але і не жахливо", - відзначив підприємець. За словами Маска, Міжнародна космічна станція та космічний корабель Crew Dragon-4 облаштовані мікрометеорними щитами, які поглинають надшвидкі удари. Водночас скафандри EVA - їх не мають, у зв’язку з чим це підвищує ризик виходу у відкритий космос космонавта у разі зіткнення зі сміттям.