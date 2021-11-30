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SpaceX довелося змістити орбіту супутників Starlink: в чому причина

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Вівторок 30 листопада 2021 21:58
SpaceX довелося змістити орбіту супутників Starlink: в чому причина Фото: SpaceX довелося змістити орбіту супутників Starlink (spacex.com)
Автор: Сергій Пишкін

За словами підприємця Ілона Маска, компанії SpaceX довелося змістити орбіти деяких супутників Starlink. Це пов’язано з ризиком зіткненні з космічним сміттям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт підприємця Ілона Маска.

"Це не здорово, але і не жахливо", - відзначив підприємець.

За словами Маска, Міжнародна космічна станція та космічний корабель Crew Dragon-4 облаштовані мікрометеорними щитами, які поглинають надшвидкі удари. Водночас скафандри EVA - їх не мають, у зв’язку з чим це підвищує ризик виходу у відкритий космос космонавта у разі зіткнення зі сміттям.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що NASA відклало вихід астронавтів на МКС у відкритий космос. Вони повинні були замінити несправну антену на одній із конструкцій у прямому ефірі.

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SpaceX Илон Маск
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