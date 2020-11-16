SpaceX запустила в космос Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту

В ніч з 15 на 16 листопада (о 2:27 за Києвом) компанія SpaceX Ілона Маска запустила корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту. Це перша операційна місія Crew Dragon для NASA.

Онлайн-трансляцію запуску вели на YouTube-каналах NASA і SpaceX.

Ракета з чотирма людьми на борту стартувала з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Учасниками першої операційної місії Сrew Dragon стали астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також авіаінженер японського аерокосмічного агентства JAXA Соїті Ногуті.

Нагадаємо, 30 травня компанія SpaceX та NASA здійснили успішний запуск приватного космічного корабля Crew Dragon до МКС. Вперше за 11 років американські астронавти полетіли не на російському "Союзі".

Після успішного запуску Crew Dragon, власник SpaceX Ілон Маск заявив про намір здійснити політ на Місяць у найближчі чотири роки.