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SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink: відео запуску ракети

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П'ятниця 04 лютого 2022 02:03
SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Анна Полисученко

Компанія SpaceX провела черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з Партією міні-супутників Starlink. Трансляція велася на сторінці компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter SpaceX.

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру ім. Джона Кеннеді, штат Флорида. Вона вивела на орбіту 49 супутників.

У рамках проекту Starlink цей запуск став 37-м, починаючи з травня 2019 року.

Раніше ми писали, що SpaceX четвертий день поспіль не може запустити супутники.

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Falcon 9 SpaceX
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