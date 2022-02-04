SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink: відео запуску ракети
Фото: SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Компанія SpaceX провела черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з Партією міні-супутників Starlink. Трансляція велася на сторінці компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter SpaceX.
Ракета стартувала з майданчика Космічного центру ім. Джона Кеннеді, штат Флорида. Вона вивела на орбіту 49 супутників.
У рамках проекту Starlink цей запуск став 37-м, починаючи з травня 2019 року.
Watch Falcon 9 launch 49 Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/BO1JrHNzXR— SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022
Раніше ми писали, що SpaceX четвертий день поспіль не може запустити супутники.