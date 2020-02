SpaceX вивів на орбіту ще 60 супутників Starlink для глобального інтернету

Аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.

Як зазначається, 17 лютого SpaceX запустила на орбіту ще одну партію з 60 супутників Starlink.

"SpaceX успішно запустила на орбіту ще одну партію з 60 супутників Starlink, 17 лютого", - йдеться у повідомленні.

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Супутники у космос вивела ракета-носій Falcon 9. Це вже п’ята місія з виводу супутників Starlink у космос. Їхня загальна кількість на орбіті тепер складає 300 штук.

Загалом SpaceX планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тис. супутників Starlink. Однак зазначається, що в майбутньому їх може стати більше.

Нагадаємо, 29 січня компанія SpaceX провела запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 для забезпечення глобального інтернету. Перша ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснила посадку на платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантичному океані в 600 км від берегів Флориди.

Крім того, раніше SpaceX двічі переносила запуск ракети Falcon 9. Спершу запуск планувався на 24 січня, а після 27 січня. Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.