SpaceX вывела на орбиту десятки миниспутников: видео запуска ракеты

Компания SpaceX запустила миссию Transporter 9. В ее рамках ракета Falcon 9 подняла на орбиту 90 минспутников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX в Twitter.
Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской космической базы Ванденберга. После этого первая многократная степень ракеты-носителя вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку примерно через 7,5 минут после старта. Согласно описанию миссии SpaceX, это был 12-й запуск и посадка этой степени.
Liftoff! pic.twitter.com/5Jetaif7cI— SpaceX (@SpaceX) November 11, 2023
В этом полете миссия перевозила 90 полезных нагрузок для различных клиентов, включая кубсаты, микросаты и орбитальные транспортные средства, перевозящие космические аппараты, которые будут развернуты позже.
Transporter 9 является 82-й орбитальной миссией для SpaceX в 2023 году.
Ракета Starship, центральная часть амбиций главного исполнительного директора SpaceX Илона Маска, имеет целью доставить груз и, в конце концов, людей на Луну и Марс. 20 апреля SpaceX осуществила первый запуск Starship, однако она взорвалась.
Часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносителе Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.
Недавно SpaceX заявила, что может запустить второе лётное испытание своей ракеты Starship уже в середине ноября.
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