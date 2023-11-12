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SpaceX вывела на орбиту десятки миниспутников: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX запустила на орбиту миссию Transporter 9 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компания SpaceX запустила миссию Transporter 9. В ее рамках ракета Falcon 9 подняла на орбиту 90 минспутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX в Twitter.

Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской космической базы Ванденберга. После этого первая многократная степень ракеты-носителя вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку примерно через 7,5 минут после старта. Согласно описанию миссии SpaceX, это был 12-й запуск и посадка этой степени.

В этом полете миссия перевозила 90 полезных нагрузок для различных клиентов, включая кубсаты, микросаты и орбитальные транспортные средства, перевозящие космические аппараты, которые будут развернуты позже.

Transporter 9 является 82-й орбитальной миссией для SpaceX в 2023 году.

Запуск Starship

Ракета Starship, центральная часть амбиций главного исполнительного директора SpaceX Илона Маска, имеет целью доставить груз и, в конце концов, людей на Луну и Марс. 20 апреля SpaceX осуществила первый запуск Starship, однако она взорвалась.

Часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносителе Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

Недавно SpaceX заявила, что может запустить второе лётное испытание своей ракеты Starship уже в середине ноября.

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Falcon 9SpaceX