SpaceX вывела на орбиту на ракете Falcon 9 еще 51 спутник Starlink (видео)

Запуск был осуществлен поздно вечером в среду (по киевскому времени) с космодрома 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии (США).

Видео: запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой порцией спутников Starlink

"Это был третий запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, что ранее запускало Агентство космического развития Транш 0, а теперь две миссии Starlink", - рассказали в компании.

Ракета Falcon 9 выводит на околоземную орбиту 51 спутник Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)

В Twitter-аккаунте SpaceX также отметили, что с каждым запуском спутников "Старлинк" им удается добавить к созвездию пропускную способность более Тбит/с, что "позволяет нам продолжать улучшать покрытие и подключать больше людей по всему миру к высокоскоростному интернету из космоса".

В компании показали, как после запуска ракеты первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/wL2qRtrYxI