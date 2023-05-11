SpaceX вывела на орбиту на ракете Falcon 9 еще 51 спутник Starlink (видео)
Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт SpaceX.
Запуск был осуществлен поздно вечером в среду (по киевскому времени) с космодрома 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии (США).
Liftoff! pic.twitter.com/ZQmhx4Nynn— SpaceX (@SpaceX) May 10, 2023
Видео: запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой порцией спутников Starlink
"Это был третий запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, что ранее запускало Агентство космического развития Транш 0, а теперь две миссии Starlink", - рассказали в компании.
Ракета Falcon 9 выводит на околоземную орбиту 51 спутник Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)
В Twitter-аккаунте SpaceX также отметили, что с каждым запуском спутников "Старлинк" им удается добавить к созвездию пропускную способность более Тбит/с, что "позволяет нам продолжать улучшать покрытие и подключать больше людей по всему миру к высокоскоростному интернету из космоса".
В компании показали, как после запуска ракеты первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/wL2qRtrYxI— SpaceX (@SpaceX) May 10, 2023
Видео: приземление первой ступени ракеты Falcon 9 после успешного запуска
Перед этим SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink 19 апреля.
Напомним, в конце апреля SpaceX вывела на орбиту два спутника связи O3b mPOWER люксембургской корпорации SES SA.
Также сообщалось, что SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, однако уже через минуту после начала операции ракета начала вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась.
После происшествия Федеральное управление гражданской авиации США запретило компании запускать Starship и приступило к расследованию инцидента.
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