SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink

Сегодня, 19 апреля, американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

SpaceX запустила целый ряд спутников второго поколения Starlink на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал, США.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas", - заявили в компании.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/0AeVWNBP3t — SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023

Ранее мы писали, что SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.

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