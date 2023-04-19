ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink

Новина українською →
США, Среда 19 апреля 2023 18:49
SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink Фото: SpaceX запустила ракету Falcon 9 (kennedyspacecenter.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 апреля, американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

SpaceX запустила целый ряд спутников второго поколения Starlink на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал, США.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas", - заявили в компании.

Ранее мы писали, что SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Космическая разведка
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис