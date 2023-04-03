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SpaceX вывела на орбиту спутники военной системы отслеживания ракет

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Понедельник 03 апреля 2023 17:33
SpaceX вывела на орбиту спутники военной системы отслеживания ракет Фото: SpaceX вывела на орбиту спутники военной системы отслеживания ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская аэрокосмическая компания SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews.

Вывод спутников на низкую околоземную орбиту стал первым запуском новой военной системы связи и отслеживания ракет, созданной Агентством космического развития.

SpaceX планировала осуществить миссию еще 30 марта, однако запуск был прерван за несколько секунд до запуска ракеты. Позже сообщалось о технических причинах отмены операции.

В общей сложности было запущено в космос 10 из 28 военных спутников.

Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы космических сил Ванденберг, а первая ступень впоследствии успешно приземлилась на Землю.

Сроки развертывания миссии Tranche 0 не разглашаются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Маска недавно совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink.

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