SpaceX вывела на орбиту спутники военной системы отслеживания ракет

Американская аэрокосмическая компания SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews .

Вывод спутников на низкую околоземную орбиту стал первым запуском новой военной системы связи и отслеживания ракет, созданной Агентством космического развития.

SpaceX планировала осуществить миссию еще 30 марта, однако запуск был прерван за несколько секунд до запуска ракеты. Позже сообщалось о технических причинах отмены операции.

Falcon 9 оплачивает @SemperCitiusSDA Tranche 0 mission to low-Earth orbit pic.twitter.com/bDPvnSMdlb — SpaceX (@SpaceX) April 2, 2023

В общей сложности было запущено в космос 10 из 28 военных спутников.

Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы космических сил Ванденберг, а первая ступень впоследствии успешно приземлилась на Землю.

Сроки развертывания миссии Tranche 0 не разглашаются.