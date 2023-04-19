SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників другого покоління Starlink
Сьогодні, 19 квітня, американська аерокосмічна компані SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 21 супутником другого покоління Starlink
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.
SpaceX запустила низку супутників другого покоління Starlink на низьку навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу 40 на мисі Канаверал, США.
Liftoff! pic.twitter.com/G967Qn865f— SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023
"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas", - заявили в компанії.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/0AeVWNBP3t— SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023
Раніше ми писали, що SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 та вивела на орбіту 10 військових супутників.
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