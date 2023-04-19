SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників другого покоління Starlink

Сьогодні, 19 квітня, американська аерокосмічна компані SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 21 супутником другого покоління Starlink

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

SpaceX запустила низку супутників другого покоління Starlink на низьку навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу 40 на мисі Канаверал, США.

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas", - заявили в компанії.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/0AeVWNBP3t — SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023

Раніше ми писали, що SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 та вивела на орбіту 10 військових супутників.

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