SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників другого покоління Starlink

SpaceX запустила низку супутників другого покоління Starlink на низьку навколоземну орбіту з космічного стартового комплексу 40 на мисі Канаверал, США.

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas", - заявили в компанії.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/0AeVWNBP3t