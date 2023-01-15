SpaceX выведет на орбиту военные спутники с секретной миссией

Как свидетельствует издание, запуск мощной ракеты-носителя с секретными военными спутниками на борту должен производиться из космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция в прямом эфире будет проходить на сайте Space.com.

Основной полезной нагрузкой является военный спутник связи под названием Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, который Falcon Heavy отправит на геостационарную орбиту примерно 22 200 миль (35 700 км) над Землей. Вместе с ним стартует космический корабль, называемый Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, адаптер полезной нагрузки, который может вместить до шести небольших спутников. Среди них два оперативных прототипа для улучшенной ситуационной осведомленности и оперативный прототип шифрования крипто/интерфейс, обеспечивающий возможность безопасной связи "космос-земля", как заявили представители Космических сил.

Издание напоминает, что этот запуск миссии USSF-67 станет пятым для Falcon Heavy, совершившей первый полет в феврале 2018 года, когда в космос была отправлена Tesla Roadster владельца SpaceX Илона Маска с одетым в скафандр манекеном по имени Starman на водительском сиденье. Последний раз Falcon Heavy выполняла полет в космос в ноябре 2022 года с миссией USSF-44 для Космических сил США, которая, как и USSF-67, была секретной.

Миссия USSF-67 стала одним из дел напряженной недели для SpaceX. Компания также планирует запустить свой очередной, 51-й, интернет-спутник Starlink на низкую околоземную орбиту Falcon 9.