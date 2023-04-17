SpaceX отменила первый запуск в космос корабля Starship

"Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний. Команда работает над следующей доступной возможностью", - сказано в сообщении компании.

При этом команда корабля Starship утверждает, что, несмотря на отсутствие полета, она будет рассматривать такое событие как "генеральную репетицию".

Владелец SpaceX Илон Маск рассказал, что причиной отмены полета в космос ракетной системы стало замерзание клапана давления.

"Сегодня мы многому научились, сейчас выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней", - добавил Маск.