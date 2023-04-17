SpaceX отменила первый запуск в космос корабля Starship

Компания SpaceX не смогла провести сегодня, 17 апреля, первый запуск ракетной системы Starship в космос. Она предназначена для доставки людей на Марс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX в Twitter.
"Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний. Команда работает над следующей доступной возможностью", - сказано в сообщении компании.
При этом команда корабля Starship утверждает, что, несмотря на отсутствие полета, она будет рассматривать такое событие как "генеральную репетицию".
Владелец SpaceX Илон Маск рассказал, что причиной отмены полета в космос ракетной системы стало замерзание клапана давления.
"Сегодня мы многому научились, сейчас выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней", - добавил Маск.
Напомним, ранее стало известно, что на 17 апреля компания SpaceX Илона Маска запланировала осуществить первую попытку запуска в космос интегрированного корабля Starshiр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.