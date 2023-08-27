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SpaceX успешно доставила на МКС четырех астронавтов

Фото: космический корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС (twitter.com/NASA)
Автор: Карина Левицкая

Космический корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции в рамках совместной миссии с NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

"Стыковка подтверждена для Crew-7! В 16:16 космический корабль Dragon с четырьмя космическими путешественниками на борту прибыл в МКС", - сказано в сообщении.

Задача Crew-7

Crew-7 стартовал со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде вчера 26 августа.

В NASA тогда сообщили, что ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon с астронавтом NASA Жасмином Могбели, астронавтом ESA (Европейского космического агентства) Андреасом Могенсеном, астронавтом JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Сатоши Фуруко.

Предполагается, что Crew-7 проведет на МКС новые научные исследования. Эксперименты будут включать сбор образцов микроорганизмов извне космической станции, первое исследование реакции человека на разную продолжительность космического полета и исследование физиологических аспектов сна астронавтов.

Напомним, в конце мая SpaceX вывела на орбиту арабский спутник BADR-8, предназначенный для обеспечения связи в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Центральной Азии.

А несколькими днями ранее компания Илона Маска отправила в космос сразу 22 единицы новейших спутников V2 mini.

Кроме того, в апреле SpaceX впервые попыталась запустить на орбиту свою крупнейшую ракету Starship, которая должна в будущем полететь на Луну и Марс. Однако для компании Илона Маска эти испытания закончились мощным взрывом.

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