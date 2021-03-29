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SpaceX сьогодні проведе запуск прототипу корабля для польоту на Марс

Новость на русском → США, Понеділок 29 березня 2021 13:24
SpaceX сьогодні проведе запуск прототипу корабля для польоту на Марс Фото: сьогодні проведуть запуск прототипу корабля Starship (instagram.com spacex)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні, 29 березня, заплановано суборбітальний політ 11-го зразка ракети-корабля Starship американської компанії SpaceX. Запуск ймовірно відбудеться не раніше 21:30 за київським часом.

На платформі YouTube запустили відповідну трансляцію.

Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас.

Прототип, ймовірно, зробить у польоті ті ж маневри, що і троє його попередників. А саме планується його запуск на 10 кілометрів і приземлення на випробувальний майданчик.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня, SpaceX скасувала випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship. Імовірно, причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас. Раніше евакуювали територію навколо випробувального майданчика.

Як писало РБК-Україна, на початку березня SpaceX провела випробування прототипу SN10. Він успішно піднявся на 10 кілометрів, а також приземлився на спеціальний майданчик. Однак прототип корабля вибухнув через кілька хвилин після посадки.

Пізніше глава компанії Ілон Маск пояснив, чому його корабель вибухнув після, здавалося б, вдалої посадки.

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