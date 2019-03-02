SpaceX запустила в космос перший приватний корабель

Crew Dragon без екіпажу доставить вантажі на МКС

Американская космическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска провела тестовый запуск корабля Crew Dragon с манекеном на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании SpaceX.

Сообщается, что корабль Crew Dragon успешно вышел в космос. Тестовый полет проходит без экипажа, хотя этот корабль предназначен для пилотируемых миссий. Crew Dragon вывела в космос ракета-носитель Falcon 9. Корабль должен в полностью автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции 3 марта в 10:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее в NASA заявили, что корабли Boeing и SpaceX несут угрозу для космической программы. В частности, в агентстве полагают, что недоработки в корабле Crew Dragon могут сказаться на безопасности полетов.

Ранее также стало известно, что NASA заинтересовано в привлечении Украины к проектам по исследованию Луны. Кроме того, Украина и США договорились о подписании межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.