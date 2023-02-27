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SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9: доставит трех космонавтов на МКС

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Понедельник 27 февраля 2023 04:02
SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9: доставит трех космонавтов на МКС Фото: SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9 на МКС (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС. В миссии примут участие космонавты из США, России и ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon стартуют из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в понедельник.

Crew Dragon отделится от ракеты после запуска и проведет около суток, маневрируя по орбите, прежде чем соединится с МКС. Эта миссия станет седьмым полетом астронавтов, который SpaceX выполняет от имени NASA с 2020 года.

В составе экипажа – астронафты NASA Стивен Боуэн и и Уоррен Хобург, а также Султан Алнеяди, который станет вторым астронавтом из ОАЭ, и российский космонавт Андрей Федяев.

Ожидается, что они проведут до шести месяцев на борту орбитальной станции, проводя научные эксперименты и поддерживая станцию, которой уже два десятка лет.

Ранее мы писали, что американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, за девять часов запустила две ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно SpaceX провела наземное опробование своей новой мощной ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс.

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МКС NASA SpaceX Falcon 9
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