SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9: доставит трех космонавтов на МКС
SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС. В миссии примут участие космонавты из США, России и ОАЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon стартуют из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в понедельник.
Crew Dragon отделится от ракеты после запуска и проведет около суток, маневрируя по орбите, прежде чем соединится с МКС. Эта миссия станет седьмым полетом астронавтов, который SpaceX выполняет от имени NASA с 2020 года.
В составе экипажа – астронафты NASA Стивен Боуэн и и Уоррен Хобург, а также Султан Алнеяди, который станет вторым астронавтом из ОАЭ, и российский космонавт Андрей Федяев.
Ожидается, что они проведут до шести месяцев на борту орбитальной станции, проводя научные эксперименты и поддерживая станцию, которой уже два десятка лет.
Ранее мы писали, что американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, за девять часов запустила две ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно SpaceX провела наземное опробование своей новой мощной ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс.
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