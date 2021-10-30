SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon через негоду: нова дата польоту
Фото: SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon через негоду (blogs.nasa.gov)
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та SpaceX вкотре переносять запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Початок операції запланований на 3 листопада.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Зазначається, що запуск було перенесено через штормове попередження в долині Огайо на північному сході США.
Вже 3 листопада, згідно з даними метеорологічних служб, з 80% вірогідністю очікуються сприятливі погодні умови на місці запуску.
Додамо, що початок операції запланований на 08:10 за київським часом.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про перше перенесення запуску корабля Crew Dragon й також розповідало про екіпаж місії.