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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon через негоду: нова дата польоту

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Субота 30 жовтня 2021 16:09
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon через негоду: нова дата польоту Фото: SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon через негоду (blogs.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та SpaceX вкотре переносять запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Початок операції запланований на 3 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що запуск було перенесено через штормове попередження в долині Огайо на північному сході США.

Вже 3 листопада, згідно з даними метеорологічних служб, з 80% вірогідністю очікуються сприятливі погодні умови на місці запуску.

Додамо, що початок операції запланований на 08:10 за київським часом.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про перше перенесення запуску корабля Crew Dragon й також розповідало про екіпаж місії.

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SpaceX Космічний корабель
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