Международная космическая станция устарела, ее уведут с орбиты через 7-8 лет, - NASA

Международная космическая станция (МКС) технически устарела, потому ее сведут с орбиты в 2030–2031 годах.

Об этом заявил глава Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Поэтому мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций", - подчеркнул глава NASA на слушаниях в комитете Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям.

По словам Нельсона, в будущем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании.

Ранее мы писали, что NASA и Космическое агентство Украины в Вашингтоне, США, подписали договор о дальнейшем сотрудничестве.

Также сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.

Напомним, ранее стало известно, что NASA запланировало миссию Artemis 2 на 2024 год и уже назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие.

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