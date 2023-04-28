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Международная космическая станция устарела, ее уведут с орбиты через 7-8 лет, - NASA

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Вашингтон, Пятница 28 апреля 2023 04:35
Международная космическая станция устарела, ее уведут с орбиты через 7-8 лет, - NASA Фото: Международная космическая станция будет убрана с орбиты в 2030-2031 годах (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Международная космическая станция (МКС) технически устарела, потому ее сведут с орбиты в 2030–2031 годах.

Об этом заявил глава Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По словам Нельсона, в будущем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании.

"Поэтому мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций", - подчеркнул глава NASA на слушаниях в комитете Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям.

Ранее мы писали, что NASA и Космическое агентство Украины в Вашингтоне, США, подписали договор о дальнейшем сотрудничестве.

Также сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.

Напомним, ранее стало известно, что NASA запланировало миссию Artemis 2 на 2024 год и уже назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие.

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