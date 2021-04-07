SpaceX відправила на орбіту чергову партію інтернет-супутників

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX сьогодні, 7 квітня, здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. Ракета має вивести на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників Starlink.
Компанія SpaceX транслювала запуск ракети в YouTube.
Ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з 60 супутниками Starlink на борту. Запуск відбувся із 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал.
Це вже 24 виведення на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. На орбіту Землі вже вивели 1383 космічних апаратів.
Як і раніше, перша ступінь ракети через кілька хвилин після старту в автоматичному режимі плавно опуститься на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.
Нагадаємо, попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів.
Після цього компанія SpaceX встигла провести випробування чергового прототипу ракети для польоту на Марс. Прототип ракети вибухнув під час посадки.