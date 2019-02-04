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SpaceX випробувала двигун для міжпланетного корабля

Ілон Маск вважає, що цей двигун дозволить дістатися до Марса

Американская компания SpaceX успешно испытала ракетный двигатель Raptor для межпланетного корабля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы компании Илона Маска.

Маск отметил, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor. Этот  двигатель в дальнейшем установят на корабль Starship, который, по заверениям Маска, сможет достичь других планет. Он также выложил видеозапись с испытаниями.

 

Отметим, SpaceX разрабатывала двигатель Raptor в течение нескольких лет, а в декабре появилась его новая версия в другом дизайне.

Напомним, ранее Маск опубликовал фото готового космического корабля Starship.

В середине января грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции. Он является единственным действующим многоразовым грузовым космическим кораблем в мире. Dragon пристыковался к МКС в декабре 2018 года. Сделать это удалось только со второй попытки из-за проблем со связью, корабль доставил на станцию более 2,5 т грузов.

 

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