SpaceX випробувала двигун для міжпланетного корабля

Фото: двигун Raptor (wikipedia.org)

Ілон Маск вважає, що цей двигун дозволить дістатися до Марса

Американська компанія SpaceX успішно випробувала ракетний двигун Raptor для міжпланетного корабля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави компанії Ілона Маска.

Маск відзначив, що відбувся перший прожиг ракетного двигуна Raptor. Цей двигун надалі встановлять на корабель Starship, який, за запевненням Маска, зможе досягти інших планет. Він також виклав відеозапис з випробуваннями.

Зазначимо, SpaceX розробляла двигун Raptor протягом кількох років, а в грудні з'явилася його нова версія в іншому дизайні.

Нагадаємо, раніше Маск опублікував фото готового космічного корабля Starship.

У середині січня вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції. Він є єдиним діючим багаторазовим вантажним космічним кораблем в світі. Dragon пристикувався до МКС в грудні 2018 року. Зробити це вдалося тільки з другої спроби через проблеми зі зв'язком, корабель доставив на станцію понад 2,5 т вантажів.