SpaceX готується до наймасштабнішого космічного запуску в історії

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX 23 січня планує провести наймасштабніший запуск в історії космонавтики. В рамках місії Transporter-1 на орбіту будуть доставлені 143 супутника.

Про це повідомляє прес-служба SpaceX.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, запланований на 9:40 (16:40 за Києвом). Він пройде у Флориді на комплексі SLC-40. Це буде п'ятий політ ракети.

Попередній рекорд за кількістю запущених супутників належить індійської місії PSLV-C37, яка в лютому 2017 року відправила на орбіту 104 супутника. Рекордом SpaceX є 64 виведених в космос супутника під час місії SSO-A.

Вартість послуг SpaceX становить один мільйон доларів за 200 кг вантажу. За кожен додатковий кілограм компанія просить додатково по 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно американська компанія Blue Origin, яка є конкурентом SpaceX провела успішний запуск багаторазової ракети-носія New Shepard з пасажирської капсулою.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці грудня SpaceX початку передстартові випробування корабля для польоту на Марс.