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SpaceX почала передстартові випробування корабля для польоту на Марс

Бока Чіка, Неділя 27 грудня 2020 11:41
SpaceX почала передстартові випробування корабля для польоту на Марс
Фото: корабель Starship (twitter.com/BocaChicaGal)
Автор: Игорь Литвиненко

Американська компанія Ілона Маска SpaceX завершила установку дев'ятого прототипу міжпланетного космічного корабля Starship. На ньому планують здійснювати польоти на Марс.

Відповідна відеотрансляція випробувань ведеться з космодрому в місті Бока Чіка, штат Техас США.

Установка прототипу повинна була завершитися ще 14 грудня, однак через аварію терміни виконання робіт були зміщені. Запуск прототипу ракети може відбутися вже в січні 2021 року.

Нагадаємо, на початку грудня випробування восьмого прототипу Starship був скасований - за секунду до старту система автоматично вимкнула двигуни.

Через день ракета Starship зробила тестовий політ над випробувальними об'єктами SpaceX в Південному Техасі. При цьому під час посадки Starship вдарився об поверхню і розбився.

Відзначимо, Ілон Маск презентував прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі і екіпаж на Марс і Місяць, ще у вересні 2019 року. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

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