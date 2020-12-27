SpaceX почала передстартові випробування корабля для польоту на Марс

Фото: корабель Starship (twitter.com/BocaChicaGal)

Американська компанія Ілона Маска SpaceX завершила установку дев'ятого прототипу міжпланетного космічного корабля Starship. На ньому планують здійснювати польоти на Марс.

Відповідна відеотрансляція випробувань ведеться з космодрому в місті Бока Чіка, штат Техас США.

Установка прототипу повинна була завершитися ще 14 грудня, однак через аварію терміни виконання робіт були зміщені. Запуск прототипу ракети може відбутися вже в січні 2021 року.

Нагадаємо, на початку грудня випробування восьмого прототипу Starship був скасований - за секунду до старту система автоматично вимкнула двигуни.

Через день ракета Starship зробила тестовий політ над випробувальними об'єктами SpaceX в Південному Техасі. При цьому під час посадки Starship вдарився об поверхню і розбився.

Відзначимо, Ілон Маск презентував прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі і екіпаж на Марс і Місяць, ще у вересні 2019 року. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.