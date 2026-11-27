Связь Starlink и Starshield вернулась к норме на подконтрольной Украине территории, но на оккупированных землях ограничения остаются. Поэтому украинским силам труднее перехватывать реактивные "шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского BBC.
Журналисты BBC спросили Зеленского о жалобах военных из дроновых подразделений на передовой. Те говорят, что ограничения Starshield и Starlink до сих пор усложняют им работу.
"До этого у нас было больше проблем, но американская сторона направила некоторые положительные сигналы", - ответил президент.
По его словам, на подконтрольной Украине территории система заработала нормально. Однако на временно оккупированных землях ограничения остаются.
"Мы не можем догнать реактивные "шахеды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой, но часто бывает поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т.д.", - пояснил Зеленский.
На вопрос, это решение Белого дома, Зеленский ответил, что технически ограничение ввела SpaceX. Кто принял политическое решение, он не знает.
"Это как пинг-понг, мы спрашиваем одну сторону, они говорят, это другие, мы спрашиваем других, они говорят, что это не они", - рассказал президент.
Он сравнил ситуацию со снабжением ракет для систем Patriot. По словам Зеленского, в обоих случаях все зависит от политического решения.
Напомним, 13 ноября Axios со ссылкой на украинского чиновника писало, что из-за новых ограничений Starshield срываются 100% миссий дронов. В SpaceX тогда заявили, что никаких изменений не последовало.
На следующий день Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях действует ограничение скорости Starshield - максимум 161 км/ч. Президент считал, что ограничения ввели SpaceX, а не власти США.
Из-за ограничений против SpaceX могут принять решение и в Конгрессе. Конгрессмен-демократ Джим Гаймс заявил, что Маску могут ограничить госфинансирование , если не выяснится, кто принял решение.
Еще 25 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник назвал ситуацию замкнутым кругом. По его словам, до сих пор неясно, кто в США отвечает за ограничения.