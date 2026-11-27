Журналисты BBC спросили Зеленского о жалобах военных из дроновых подразделений на передовой. Те говорят, что ограничения Starshield и Starlink до сих пор усложняют им работу.

"До этого у нас было больше проблем, но американская сторона направила некоторые положительные сигналы", - ответил президент.

По его словам, на подконтрольной Украине территории система заработала нормально. Однако на временно оккупированных землях ограничения остаются.

"Мы не можем догнать реактивные "шахеды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой, но часто бывает поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т.д.", - пояснил Зеленский.

На вопрос, это решение Белого дома, Зеленский ответил, что технически ограничение ввела SpaceX. Кто принял политическое решение, он не знает.

"Это как пинг-понг, мы спрашиваем одну сторону, они говорят, это другие, мы спрашиваем других, они говорят, что это не они", - рассказал президент.

Он сравнил ситуацию со снабжением ракет для систем Patriot. По словам Зеленского, в обоих случаях все зависит от политического решения.