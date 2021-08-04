Спалені будинки, постраждалі та перебої з транспортом: Греція бореться з лісовими пожежами
У Греції продовжують боротися з лісовими пожежами, які знищили десятки будинків. В результаті постраждали 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін, спалюючи будинки. Рятувальники боролися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років.
"Це важкий день для країни, у нас була 81 лісова пожежа за останні 24 години через екстремальні погодні умови", - сказав заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.
The fires are getting close to two factories in the area. #greece #βαρυμπομπη #greecefire #greeceisburning @CGTNEurope #φωτια_βαρυμπομπη pic.twitter.com/uJZ8jKOTUV— Evangelo Sipsas (@EvangeloSipsas) August 3, 2021
В результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.
Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.