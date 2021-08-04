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Спалені будинки, постраждалі та перебої з транспортом: Греція бореться з лісовими пожежами

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Афіни, Середа 04 серпня 2021 08:42
Спалені будинки, постраждалі та перебої з транспортом: Греція бореться з лісовими пожежами Фото: у Греції боряться з лісовими пожежами (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Греції продовжують боротися з лісовими пожежами, які знищили десятки будинків. В результаті постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін, спалюючи будинки. Рятувальники боролися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років.

"Це важкий день для країни, у нас була 81 лісова пожежа за останні 24 години через екстремальні погодні умови", - сказав заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.

В результаті пожежі була пошкоджена енергосистема, що становить серйозну небезпеку для електропостачання в деяких частинах столичного регіону.

Пожежа також порушила роботу поїздів, частина національних автомагістралей перекрита.

Зазначимо, інформації про постраждалих внаслідок лісових пожеж у Греції українців немає.

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