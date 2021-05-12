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Спалили прапори Ізраїлю: у Німеччині напали на дві синагоги

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Бонна, Середа 12 травня 2021 12:03
Спалили прапори Ізраїлю: у Німеччині напали на дві синагоги Фото: у Німеччині атакували синагоги (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У німецьких містах Бонн і Мюнстер на тлі загострення ситуації на Близькому Сході скоїли напад на синагоги. Перед синагогами були спалені прапори Ізраїлю.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, в Бонні вхід в синагогу закидали камінням і підпалили прапор Ізраїлю. Затримано двох підозрюваних чоловіків.

У Мюнстері біля синагоги також зібралася група молодих чоловіків, які підпалили прапор Ізраїлю, сама синагога залишилася неушкодженою. Пізніше поліція затримала 13 підозрюваних.

В обох випадках розслідування перейняв відділ земельного відомства у кримінальних справах Північного Рейну - Вестфалії, що займається політично мотивованими злочинами.

Крім того, 10 травня поліція Дюссельдорфа почала розслідування у зв'язку зі спробою вандалізму біля пам'ятної дошки на місці колишньої синагоги. Невідомі спробували підпалити Меморіал, але вогонь загас до приїзду пожежників.

Нагадаємо, у світі пройшли акції протесту через загострення на Близькому Сході.

Раніше сообащслось, що в результаті ракетного обстрілу Ізраїлю госпіталізовано понад 200 осіб.

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